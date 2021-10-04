«Слуга» Буймістер відреагувала на можливе виключення з фракції та чекає на зустріч із Зеленським

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Народний депутат фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер, яку хочуть виключити із фракції за те, що вона голосувала проти закону про олігархів, заявила, що зараз чекає на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона розповіла у коментарі «Бабелю» у понеділок, 4 жовтня.

«Зараз чекаю, поки Володимир Олександрович призначить зустріч. У суботу про це розмовляли, коли була «Велика фракція» в Трускавці. Я розумію, що викликає багато запитань моя позиція щодо закону про деолігархізацію. Я запропонувала, щоб в приватному порядку я йому [Зеленському] прокоментувала, яким чином, згідно із законом, було б правильніше досягати тих же цілей, які він перед партією ставить. Зараз чекаю, щоб президент і мене, і [главу фракцію Давида] Арахамію запросив, призначив дату зустрічі, щоб про це поговорити», — зазначила Буймістер.

Вона заявила, що Зеленський знав її позицію щодо законопроєкту про олігархів, однак він не знав, що її через це збираються виключити із фракції.

Перед цим, вранці 4 жовтня колишній нардеп Сергій Лещенко повідомив, що у порядку денному «Слуги народу» — виключення Буймістер, він це назвав «чорною міткою олігарху Ахметову». Після цього глава партії Олександр Корнієнко підтвердив, що у них дійсно на порядку денному є тільки одна кандидатура на виключення — Буймістер. Однак та зазначила, що засідання фракції найближчим часом не планувалося, адже депутати тільки повернулись з «Великої фракції», де це питання не піднімалося, так само як і про призначення нового засідання фракції. Буймістер додала, що рішення про виключення має ухвалювати президент — «це ж його партія».

Чутки про те, що вона начебто відстоює у Раді інтереси олігарха Ріната Ахметова, Буймістер назвала «черговою комунікаційною брудною технологією, яку випускають проти мене за мою позицію під час голосування». На запитання, хто випускає, Буймістер відповіла: «Оскільки інформація виходить в першу чергу на каналах пана [Сергія] Лещенка, який підтримує пресслужбу фракції, в цьому немає сумнівів ніяких».

«Перші звинувачення на мою адресу виникли з боку [глави Нацкомісії з тарифів] Валерія Тарасюка, з яким у мене було багато суперечок щодо рішень комісії, які зараз виливаються у масштабну енергетичну кризу, що кожен раз загрожує нам непроходженням опалювального сезону. Я знаю, що він спочатку замовляв ці сюжети і пускав цю інформацію у публічну площину, та й сам він цього не приховував», — додала Буймістер.