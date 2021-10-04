Зʼявився порядок денний позачергового засідання Ради — відставки Разумкова там немає

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання парламенту, яке відбудеться 7 жовтня. У порядку денному немає питання про відкликання Разумкова з посади спікера.

Про це повідомила прессекретар Разумкова Ольга Туній.

На порядку денному — сім законодавчих ініціатив, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки.

Загалом на засіданні розглянуть такі питання:

проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення осучаснення та підвищення розмірів пенсій (реєстр. № 4038);

проєкт закону про внесення зміни до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної заробітної плати (реєстр. № 4041);

проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення» щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 23 січня 2020 року № 1-р/2020 стосовно скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років (реєстр. № 2810);

проєкт закону про внесення зміни до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо уточнення порядку виплати пенсії (реєстр. № 5606);

проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення розміру пенсійних виплат (реєстр. № 4031);

проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком до розміру фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (реєстр. № 4566);

проєкт закону про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» щодо державної соціальної підтримки дітей війни (реєстр. № 5605).

Народні депутати від фракції «Слуга народу» у Верховній Раді зібрали уже 197 підписів для відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.