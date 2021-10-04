У Росії кількість нових хворих на коронавірус оновила максимум від січня. Влада скасовує всі масові заходи

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У Росії за останню добу виявили 25 781 випадок коронавірусу, темпи добової захворюваності оновили рекорд, що тримався з січня.

Про це свідчать дані російського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Як зазначається, востаннє більше хворих за добу було лише 2 січня (26 301).

Найбільше нових хворих виявили в Москві (4 410), у Санкт-Петербурзі (2 198) та у Московській області (1 733).

Окрім цього, від COVID-19 за добу померли 883 людини — більше було лише напередодні, 3 жовтня, — 890 летальних випадків. За кількістю смертей лідирують Москва (66), Санкт-Петербург (60) та Свердловська область (43).

Через зростання кількості випадків коронавірусу майже у всіх регіонах Росії вже скасовані масові заходи, заявила глава Росспоживнагляду Анна Попова.

«Тільки в двох регіонах дозволені заходи з чисельністю 1—3 тисячі учасників. Проводяться тільки відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря залежно від тенденції епідпроцесу», — заявила вона, але не назвала регіони.