Індія заплатить понад $600 компенсації за кожну смерть від коронавірусу — офіційно їх майже 450 тисяч

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Ninian Reid / Flickr

В Індії Верховний суд затвердив рішення уряду виплатити $674 компенсації за кожну смерть через коронавірус. Рішення суд ухвалив у понеділок, 4 жовтня, відповідно до закону про ліквідацію наслідків стихійних лих.

Про це повідомляє BBC.

Наразі в Індії офіційно зареєстровано понад 447 тисяч смертей від коронавірусу (тобто компенсація становить понад $300 млн), однак експерти вважають, що від пандемії могло загинути до 10 разів більше людей (до чотирьох мільйонів). Вони прийшли до таких оцінок після вивчення надлишкової смертності — показника того, наскільки людей помирає більше, ніж можна було б очікувати, у порівнянні з попередніми декількома роками.

Суддя заявив, що найближчі родичі померлої людини повинні отримати цю компенсацію протягом місяця після подачі заяви. Її виплатять, якщо причина смерті буде вказана як COVID-19. Компенсацію мають виплачувати з бюджету штату, однак вже щонайменше два штати заявили, що це для них додаткове навантаження, тому було б краще, аби кошти надав федеральний уряд.

Закон про ліквідацію наслідків стихійних лих ухвалили у 2005 році. Він передбачає підготовку стратегій помʼякшення наслідків та компенсацію за втрачені життя, травми і пошкоджене майно. Відповідно до закону, сімʼям людей, які загинули в результаті стихійного лиха, повинна бути виплачена грошова допомога в розмірі $540.