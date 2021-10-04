«Слуги» зібрали 190 підписів за відкликання Разумкова з посади спікера Ради

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Соколовська Інна / УНІАН

Народні депутати від фракції «Слуга народу» у Верховній Раді зібрали уже близько 190 підписів для відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник глави парламентської фракції Олександр Корнієнко.

«Зібрано 175 підписів на підписному листі. Так як він видається на 175 підписів, більше ми там не ставили. Є окремий додаток, він не є формальним, він не буде розглядатися зараз Апаратом ВР, але там ще є десь близько 15 підписів, тобто загалом десь близько 190 я бачив», — поінформував Корнієнко.

Також він зазначив, що збір підписів добровільний і жоден із депутатів не нестиме «покарання» за відмову підписувати лист.

«Якщо публічно депутати готові сказати, що вони йдуть своїм шляхом і у них є якась інша ідеологічна конструкція, про що ми бачимо натяки зі сторони нашого колишнього глави партії [спікера Дмитра Разумкова], то чесно було б визначатися та йти іншим політичним шляхом», — зазначив заступник глави фракції «слуг».

Він додав, що «поки фракція не збирається виключати таких людей з партії».

«У нас щодо виключення на порядку денному є тільки одна кандидатура — це депутатка, яка не голосувала за законопроєкт про олігархів, а точніше голосувала проти. Це червона лінія для нас. Ідеться про Людмилу Буймістер. Виключення її з фракції не передбачає складання мандату, але це питання також треба ставити на порядок денний», — додав Корнієнко.

Також він зазначив, що питання відставки можуть розглядати тільки на пленарному засіданні, але не на позачерговому, тож імовірність голосування 7 жовтня під сумнівом.