Україна виступає за обговорення «Північного потоку — 2» на рівні «нормандського формату»

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Україна виступає за обговорення «Північного потоку — 2» у «нормандському форматі», оскільки це питання безпосередньо пов’язане з воєнною безпекою України і ситуацією на Донбасі.

Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Зараз переговори в «нормандському форматі» ведуться винятково на рівні радників лідерів. Після візитів Ангели Меркель в Москву і Київ відбулися два раунди консультацій, дві відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне ззовні на учасників переговорів. Україна вважає, що «Північний потік — 2» і воєнна безпека України, ситуація на сході України — це безпосередньо повʼязані питання, тому ми виступаємо за їхнє об'єднання», — зазначив міністр.

За його словами, зараз у «нормандському форматі» на рівні радників намагаються організувати саміт, який Меркель готова проводити ще в статусі канцлера Німеччини.

Кулеба також розповів, що в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН глави МЗС Німеччини Хайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан хотіли провести зустріч міністрів закордонних справ «нормандського формату», але глава МЗС Росії Сергій Лавров «не знайшов часу і можливості».

За словами Кулеби, якщо б зустріч міністрів відбулася, то він обовʼязково підняв би тему того, як газова криза впливає на ситуацію з безпекою і в Україні, і в Європі в цілому.

Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.