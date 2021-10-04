Оператор ГТС України спростував відновлення транзиту газу в Угорщину. Це реекспорт
- Автор:
- Олег Панфілович
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Joseph / Flickr
Оператор газотранспортної системи України спростував відновлення транзиту газу до Угорщини.
Про це у Facebook повідомив очільник компанії Сергій Макогон.
«В пресі поширюється інформація про те, що «Газпром» відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ», — заявив він.
- Напередодні зʼявилася інформація, що у неділю ввечері, 3 жовтня, транзит газу до Угорщини через Україну відновили. Станом на вечір потік палива через пункт «Берегове» становив понад 200 тисяч кубометрів на годину.
- 1 жовтня стало відомо, що російський «Газпром» зупинив транзит газу через Україну в напрямку Угорщини.
- Росія та Угорщина 27 вересня підписали договір про постачання газу. Згідно з умовами, Росія щороку надаватиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів газу — 3,5 мільярда через Сербію та ще мільярд через Австрію. Угода розрахована на 15 років із можливістю змінити обсяги постачання через 10 років.
- Міністерство закордонних справ України висловило протест через підписання Угорщиною та Росією договору на 15 років про поставки газу в обхід української газотранспортної системи.
- Після цього Україна викликала до МЗС посла Угорщини, там вчинили так само.
- В уряді Угорщини пообіцяли заважати вступу України до НАТО через критику угоди з Росією.