В Україні за добу виявили майже 8 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинували — 55 тисяч

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В Україні за минулу добу, 2 жовтня, виявили майже 8 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 822 дитини та 88 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень з коронавірусом потрапили три тисячі хворих, а 126 людей померли від ускладнень. Також 1 483 українці одужали від хвороби.

Найбільше нових хворих за добу зафіксували в Харківській (1 073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

Водночас за добу вакцину від коронавірусу отримали 55 тисяч українців. 28,8 тисячі отримали першу дозу, а 24 тисячі — другу дозу. Загалом в Україні вже 7,1 мільйона людей отримали принаймні одну дозу вакцини, що становить приблизно 17% населення.