Трамп звернувся до суду з вимогою змусити Twitter повернути йому акаунт
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до федерального суду Флориди, щоб змусити Twitter тимчасово відновити його акаунт, поки він судиться за повне повернення доступу до соцмережі.
Про це пишуть Reuters і Bloomberg.
Акаунт Трампа був заморожений в січні 2021 року через «ризики підбурювання до насильства» після того, як прихильники вже ексголови держави штурмували будівлю Конгреса США. Трамп звертався до прихильників переважно через Twitter.
У своєму запиті до суду Трамп вказав, що Twitter заблокував його під тиском політичних суперників у Конгресі, і заявив, що соцмережа «безпідставно» цензурувала його записи.
У заяві адвокатів Трампа йдеться, що Twitter «володіє певною владою і контролем над політичним дискурсом у цій країні, що є історично безпрецедентним і глибоко небезпечним для відкритих демократичних дебатів».
У Twitter заяву Трампа коментувати не стали.
- Акаунти Трампа після штурму Капітолія в січні заблокували Facebook, Twitter, Google і Instagram. У Twitter Трампа забанили довічно, у Facebook до 2023 року. Трамп це назвав «цензурою» і «образою мільйонів людей». Тільки в одному Twitter він мав 88 мільйонів підписників.
- 2 червня команда Трампа представила соцмережу Gettr, дуже схожу на Twitter. У день запуску її зламали.
- У липні Трамп подав позов проти компаній Facebook, Twitter, Google, а також їхніх керівників Марка Цукерберга, Джека Дорсі та Сундара Пічаї.