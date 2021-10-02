Трамп звернувся до суду з вимогою змусити Twitter повернути йому акаунт

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Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до федерального суду Флориди, щоб змусити Twitter тимчасово відновити його акаунт, поки він судиться за повне повернення доступу до соцмережі.

Про це пишуть Reuters і Bloomberg.

Акаунт Трампа був заморожений в січні 2021 року через «ризики підбурювання до насильства» після того, як прихильники вже ексголови держави штурмували будівлю Конгреса США. Трамп звертався до прихильників переважно через Twitter.

У своєму запиті до суду Трамп вказав, що Twitter заблокував його під тиском політичних суперників у Конгресі, і заявив, що соцмережа «безпідставно» цензурувала його записи.

У заяві адвокатів Трампа йдеться, що Twitter «володіє певною владою і контролем над політичним дискурсом у цій країні, що є історично безпрецедентним і глибоко небезпечним для відкритих демократичних дебатів».

У Twitter заяву Трампа коментувати не стали.