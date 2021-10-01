«Суд» в окупованому Криму скоротив строк арешту Нарімана Джеляла на один день

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Facebook / Рефат Чубаров

Адвокат заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла Микола Полозов повідомив, що у п’ятницю, 1 жовтня, у так званому «верховному суді» окупованого Криму відбувся розгляд апеляційних скарг щодо взяття активіста під варту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Суддя» закрив засідання від преси і у такому режимі відхилив клопотання затриманого про зміну запобіжного заходу і звільнення з-під арешту. Він скоротив термін утримання активіста під вартою на один день — тепер він закінчується не четвертого, а третього листопада.

Полозов поділився записами, якими Джелял користувався, коли висловлювався у так званому «суді». «Повинен заявити, що вважаю кримінальне переслідування відносно себе політично мотивованим. Воно є наслідком моєї публічної, ясної і відкритої позиції щодо територіальної цілісності України, порушень прав людини в Криму, а також становища кримськотатарського народу в результаті дій російської влади з 2014 року», — сказав заступник голови меджлісу.

Джелял додав, що йому неодноразово доводилося бути свідком різних політично мотивованих судових процесів, тому він не має ілюзій щодо сьогоднішнього рішення.

«Я повинен заявити, що абсолютно не вірю в російське правосуддя, коли справа стосується політичного переслідування, як у моєму випадку. Однак це не зупиняє мене у справі боротьби за права людини, свободу і справедливість», — підсумував він.

3 та 4 вересня ФСБ РФ у Криму затримала заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також активістів Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових і Шевкета Усеїнова. Їм висунули звинувачення в диверсії на газопроводі, а 10 вересня ФСБ перекваліфікувала справу заступника глави меджлісу Джеляла. Тепер йому загрожує жорсткіше покарання.

У ФСБ Росії стверджують, що «диверсію організувало Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України».

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», якій відбувся 23 серпня.

Вимоги звільнити п’ятьох затриманих кримчан висловили МЗС України, українські правозахисні організації та Держдепартамент США.