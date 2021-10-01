Кабмін дозволив Вітренку самостійно призначати та звільняти працівників у «Нафтогазі»

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Facebook / Yuriy Vitrenko

Кабмін дозволив голові правління «Нафтогазу» Юрію Вітренку без погодження з наглядовою радою звільняти та призначати працівників компанії.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1187-р від 29 вересня, опублікованому на Урядовому порталі.

«Призначення на посади і звільнення з посад працівників компанії здійснюється головою правління НАК «Нафтогаз України» без погодження з наглядовою радою», — йдеться у документі.

Крім цього, уряд припинив дію рішення наглядової ради «Нафтогазу» від 13—14 травня 2021 року щодо скасування делегованих правлінню НАК повноважень, а також рішення від 24 травня 2021 року щодо необхідності погодження кадрових питань із наглядовою радою.