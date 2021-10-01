В Україні за добу зареєстрували понад 12 тисяч нових хворих на коронавірус. Найбільше — у Харківській області

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В Україні за минулу добу (30 вересня) зареєстрували 12 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За останню добу найбільше підтверджених випадків зафіксували у Харківській (1 225), Львівській (794), Запорізькій (770), Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

Також зазначається, що за добу госпіталізували 2 637 осіб, летальних випадків — 172, одужали 3 264 пацієнти.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 435 413 осіб, одужали — 2 258 455 пацієнтів, летальних випадків — 56 446.