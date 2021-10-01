Глава фракції «слуг» Арахамія пояснив, чому ініціював відставку Разумкова: Холодна регламентна війна і маленькі дрібниці

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Гонтар Володимир / УНИАН

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав причиною свого звернення щодо відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова «холодну регламентну війну».

Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«Ви ж спостерігали, що останніми тижнями, коли ми почали ухвалювати закон про олігархів, траплялося. Спочатку був інцидент із Венеціанською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають — холодна регламентна війна. Ну, там, маленькі дрібниці, які я навіть не хочу... Чесно кажучи, соромно перед глядачами це виносити назовні», — сказав Арахамія.

Також він нагадав, що Разумков був делегований від фракції «Слуга народу».

«Якщо людина більше не «слуга народу» чи не співпадають у неї думки зі «Слугою народу», вона просто буде замінена, як усі інші посади, як у Кабінеті міністрів», — зазначив Арахамія.

Сам спікер Ради запевнив, що у нього немає конфлікту з фракцією «Слуга народу».

«У мене справді немає конфлікту [з фракцією «Слуга народу»]. Якщо його хочуть створити, то це інше питання. Хотілося б зрозуміти всіх субʼєктів цього конфлікту... Було завдання, і Давид Георгійович [Арахамія] його виконав», — сказав Разумков журналістам.

Він заявив, що готовий відстоювати свою позицію, зокрема і на фракції, якщо його запросять, а також повідомив, що на збори фракції у Трускавці він не запрошений, і тому не поїде туди.

Окрім цього, голова Ради додав, що після отримання листа про відкликання не обговорював це питання із президентом України Володимиром Зеленським.

«Із Арахамією була розмова. Претензій я також не почув... Думаю, головним ініціатором цього процесу не був Давид Георгійович», — зауважив Разумков.