«13 працівників звільнилися». Окружний адмінсуд заявив, що йому нічим платити зарплатню співробітникам
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Окружного адміністративного суду Києва
Окружний адміністративний суд Києва поскаржився на брак фінансування, через що не має коштів для виплати заробітної плати працівникам.
Про це повідомляється на сторінці ОАСК.
«Тотальне недофінансування з початку року призвело до того, що на сьогодні фонд оплати праці вичерпано повністю», — заявили у суді. За його словами, кількість звернень громадян зростає з кожним місяцем, а з початку року суд отримав майже 28 тисяч справ та матеріалів.
У ОАСК також стверджують, що заробітна плата працівників апарату з початку року через брак коштів лише зменшувалась. Зокрема, працівник канцелярії цього місяця отримав близько 7 тисяч гривень, а за останні три місяці звільнились 13 працівників апарату суду.
- 3 квітня президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який «зрадив повагу до закону». Замість ОАСК президент пропонує утворити Київський міський окружний адмінсуд.
- НАБУ підозрює суддів Окружного адмінсуду Павла Вовка, Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка, Володимира Келеберду, Олексія Огурцова, Ігоря Качура та Богдана Саніна в корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня НАБУ представило запис розмов голови суду Павла Вовка і суддів ОАСК. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. 21 липня НАБУ оприлюднило нові записи телефонних розмов Вовка.