У Росії третій день поспіль від коронавірусу помирає рекордна кількість людей — за добу 867 летальних випадків
- Автор:
- Катерина Кадакова
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TASS / Getty Images
У Росії третій день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків від COVID-19 — за добу померли 867 людей.
Про це свідчать дані російського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.
Як зазначається, найбільше смертей зареєстрували в Москві — 62, у Санкт-Петербурзі — 56, у Свердловській області — 43.
Напередодні в Росії від коронавірусу померли 857 громадян, 28 вересня — 857 летальних випадків.
За добу коронавірус виявили у 23 888 осіб (попередній максимум фіксували 25 липня, коли COVID-19 підтвердили у 24 072 громадян). Найбільше нових випадків за добу виявили в Москві (3 998), Санкт-Петербурзі (2 077), Московській (1 216), Самарській (607) та Воронезькій (566) областях.
Загалом від початку пандемії в Росії зареєстрували 7 511 026 випадків інфікування коронавірусом, померли 207 255 людей.
- Наприкінці липня зʼявилося розслідування журналістів про те, що в Росії на коронавірус могли перехворіти 29 мільйонів людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії та на першому за кількістю хворих на мільйон населення.
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