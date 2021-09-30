Глава Ради Разумков дорікнув Стефанчуку в бажанні «потрапити в інше крісло» і запевнив, що не збирається у відставку

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков, який днями одужав від коронавірусу, не збирається йти у відставку.

Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

«Я, як Дмитро Разумков, сьогодні у відставку не збираюся. Поки що формальних підстав для цього немає. Можна відправити будь-кого у відставку або звільнити з посади. В цьому випадку рішення може прийняти тільки Верховна Рада України», — наголосив він.

На думку Разумкова, чутки про його можливу відставку пов’язані з тим, що він відправив законопроєкт про деолігархізацію Венеційській комісії.

Також глава Ради запевнив, що не збирається триматися за посаду.

«Я трохи інша людина. Посада для мене — не самоціль. Посада — це інструмент, яким ти можеш реалізовувати ту політику, в яку ти сам віриш, ті принципи, з якими ти приходив. І мені дуже видається важливим, щоб твої принципи не змінювалися від посади. Тому що посади дійсно проходять», — сказав він.

Водночас Разумков розповів, що у разі звільнення з посади він залишиться в політиці.

«Мені це подобається. Це інструмент, який дозволяє тобі змінювати ситуацію в країні», — пояснив очільник парламенту.

Окремо Разумков прокоментував звернення першого віцеспікера Руслана Стефанчука до Апарату Ради із запитанням, чому на нього не перекладаються повноваження голови парламенту на час самоізоляції голови ВР.

«Що стосується заступників, то вони повинні якраз виконувати ті завдання, ті доручення, які перед ними ставить голова Верховної Ради. А коли вони дуже хочуть, може, якось потрапити в інше крісло, навіть листи про це пишуть. Чому Руслан Олексійович вважав, що він повинен бути виконувачем обов’язків голови Верховної Ради?» — обурився він.

За словами Разумкова, на самоізоляції він виконував усі свої функції, оскільки стан здоров’я йому це дозволяв, також з’являвся в ефірах телеканалів.

«Я не пішов на лікарняний. А апелювати до того, що "його немає"… З таким успіхом, коли виходжу до вбиральні з сесійної зали, він також може бути виконувачем обов’язків», — заявив він.

Також голова Верховної Ради запевнив, що не говорив на цю тему з президентом України Володимиром Зеленським.