Лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував Південній Кореї відновити контакти і назвав умови для примирення

Новини

Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що готовий відновити контакти з Південною Кореєю вже у жовтні.

Про це він заявив під час виступу в парламенті країни 30 вересня, цитує державне корейське Центральне інформаційне агентство (ЦТАК).

«Товариш Кім Чен Ин висловив волю відновити з початку жовтня перервані через погіршення відносин гарячі лінії екстреного звʼязку між Північчю і Півднем в рамках зусиль для здійснення очікувань і сподівання всієї нації, яка бажає якнайшвидшого відновлення нинішніх інфарктних міжкорейських відносин і панування міцного миру на Корейському півострові», — сказав лідер КНДР.

На думку Кім Чен Ина, для примирення влада Південної Кореї має змінити «конфронтаційний підхід і затяту позицію до КНДР», дотримуватися позиції національної самостійності «не на словах, а на ділі», серйозно ставитися до міжкорейських декларацій і виконувати їх тощо.

Також він запевнив, що Північна Корея не має мети і приводу для провокацій щодо Південної Кореї, не має наміру погрожувати і шкодити. Водночас, наголосив лідер КНДР, і Південна Корея має якомога швидше позбутися «манії серйозної кризи і переслідування».

Окрім цього, Кім Чен Ин звинуватив США у тому, що вони сіють ворожнечу між країнами, руйнують основу глобального миру і стабільності.

«Як ясно показують восьмимісячні наслідки нової американської адміністрації після приходу до влади, військова загроза і ворожа політика США проти нашої Республіки зовсім не змінилися, а, навпаки, форми і способи їх прояву стають більш хитрими. Зараз США виступають за дипломатичну взаємодію і переговори без попередніх умов, але все це націлено тільки на те, щоб обдурити міжнародну спільноту і приховати свої ворожі акти, і є лише продовженням ворожої політики, яку провадили попередні американські адміністрації», — цитує лідера КНДР агентство.