Угода Угорщини з «Газпромом». Будапешт за критику Києва обіцяє заважати вступу України в НАТО
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
MTI/Botár Gergely/kormany.hu
Керівник адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гуяш відповів на критику Києва через угоду угорської сторони з російським «Газпромом» і заявив, що Україна не має права втручатися в енергетичну політику суверенної держави.
Про це повідомляє видання Magyar Nemzet.
Гуяш заявив, що Угорщині слід заважати вступу України в НАТО.
«Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами — тоді, коли Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті шляхом внесення змін до закону про освіту. Саме тому Угорщині слід продовжувати блокувати їй шлях до НАТО», — сказав він, коментуючи реакцію Києва на угорсько-російський газовий контракт.
- Росія та Угорщина 27 вересня підписали договір про постачання газу. Згідно з умовами, Росія щороку надаватиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів газу — 3,5 мільярда через Сербію та ще мільярд через Австрію. Угода розрахована на 15 років із можливістю змінити обсяги постачання через 10 років.
- Міністерство закордонних справ України висловило протест через підписання Угорщиною та Росією договору на 15 років про постачання газу в обхід української газотранспортної системи.
- МЗС Угорщини після цього звинуватило Україну у втручанні у внутрішні справи країни.