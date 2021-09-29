Угода Угорщини з «Газпромом». Будапешт за критику Києва обіцяє заважати вступу України в НАТО

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MTI/Botár Gergely/kormany.hu

Керівник адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гуяш відповів на критику Києва через угоду угорської сторони з російським «Газпромом» і заявив, що Україна не має права втручатися в енергетичну політику суверенної держави.

Про це повідомляє видання Magyar Nemzet.

Гуяш заявив, що Угорщині слід заважати вступу України в НАТО.

«Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами — тоді, коли Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті шляхом внесення змін до закону про освіту. Саме тому Угорщині слід продовжувати блокувати їй шлях до НАТО», — сказав він, коментуючи реакцію Києва на угорсько-російський газовий контракт.