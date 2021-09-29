Американська United Airlines звільняє майже 600 співробітників за відмову від вакцинації

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Американська авіакомпанія United Airlines звільняє 593 співробітників через їхню відмову вакцинуватися від коронавірусу.

Про це пише Reuters.

«Це було неймовірно складне рішення, але безпека нашої команди завжди була нашим першочерговим завданням», — заявили у пресслужбі компанії, зазначивши, що у кандидатів на звільнення ще є час до офіційного рішення (15 жовтня).

Низка співробітників вже оскаржили в суді політику компанії.

United Airlines на початку серпня стала першим авіаперевізником США, який запровадив для своїх співробітників обовʼязкову вакцинацію проти коронавірусу.

В United заявили, що понад 99% її співробітників у США вакциновані, а під скорочення можуть потрапити 3% співробітників від загальної кількості у 67 тисяч людей.