Україна і Туреччина підписали меморандум про будівництво центру безпілотників Bayraktar. У майбутньому в Україні буде виробництво
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба президента України
Міністр оборони України Андрій Таран і генеральний директор турецької компанії Bayraktar Savunma підписали меморандум щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, ремонту і модернізації ударних безпілотників Bayraktar.
Про це повідомляє Офіс президента.
Згідно з документом, Bayraktar побудує поблизу Василькова (Київська область) центр обслуговування безпілотників, в якому також будуть готувати операторів БПЛА. Згодом в Україні побудують ще низку таких центрів.
Наступним етапом буде налагодження українсько-турецького виробництва БПЛА. Bayraktar планує інвестувати власні кошти в будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників, на якому будуть працювати українські фахівці.
«Ми чекали цього моменту дуже довго. Це важлива подія для нас. Це великий реальний крок вперед. Вдячний президенту Ердогану. Це реальна підтримка суверенітету і незалежності України», — сказав президент Володимир Зеленський після підписання меморандуму.
- Турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2 позитивно зарекомендували себе під час війни Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах в 2020 році.
- У України в складі ЗСУ 12 безпілотників Bayraktar TB2. У липні 2021 року перший Bayraktar отримали на озброєння ВМС України. У 2021—2022 роках Україна планує придбати ще чотири комплекси Bayraktar TB2 (24 дрони).
- БПЛА Bayraktar вже застосовуються ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі.