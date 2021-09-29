СБУ перехопила розмови про фальсифікації на виборах до Держдуми. Результат «малювали» путінській партії

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Twitter / Генеральное консульство России в Ченнаи

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови щодо масштабних фальсифікацій на виборах до Держдуми Росії. Мешканці окупованих територій Донбасу проігнорували голосування, але російські куратори «намалювали» їх високу явку і підтримку пропутінської партії «Единая Россия».

Про це СБУ повідомила у середу, 29 вересня.

Зазначається, що автобуси, які возили так званих «виборців» з окупованих території до Росії, курсували напівпорожні. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць — і про це активно говорили російські пропагандисти, які створювали «потрібну» картину у ЗМІ.

Крім того, за наявною в СБУ інформацією, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані «залежних бюджетників» та вводили їхні дані у систему без особистої участі «виборців».

Попри маніпуляції, окупанти залучили до виборів 200 тисяч мешканців ОРДЛО, хоча планували отримати понад пів мільйона голосів. Український омбудсмен Людмила Денісова уточнювала, що участь у виборах взяли 320 тисяч мешканців окупованих територій.

Нагадаємо, що перед виборами Росія почала активно видавати мешканцям окупованих територій свої паспорти, але СБУ зазначає, що після голосування цю паспортизацію згорнули.