Уряд виділив 205 мільйонів гривень на доплати медикам і обіцяє збільшити забезпечення лікарень киснем

Новини

sturti / Getty Images

Кабінет міністрів перерозподілив 395 мільйонів гривень на забезпечення ліжок централізованим киснем. Наразі в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тисяч ліжок, з яких 45 тисяч практично повністю забезпечені киснем.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду 29 вересня.

«Кількість ліжко-місць із підведеним киснем на початку пандемії та зараз — це дві кардинально різні цифри. Спроможність посилено в рази, проте ми на цьому не зупиняємось і продовжуємо роботу, аби якнайбільше лікарень мали централізоване кисневе постачання», — зазначив Денис Шмигаль.

Також уряд виділив додаткові 205 мільйонів гривень на доплати медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо борються з COVID-19.

Як наголосив Шмигаль, це нагальна потреба, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 вересня, в Україні підтвердили 9 666 нових випадків коронавірусу.