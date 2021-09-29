Правительство выделило 205 млн грн на доплаты медикам и обещает увеличить обеспечение больниц кислородом

Кабинет министров перераспределил 395 млн грн на обеспечение коек централизованным кислородом. Сейчас в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек, из которых 45 тысяч практически полностью обеспечены кислородом.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 29 сентября.

«Количество койкомест с кислородом в начале пандемии и сейчас — это две кардинально разные цифры. Способность усиленно в разы, но мы на этом не останавливаемся и продолжаем работу, чтобы как можно больше больниц имели централизованное кислородное снабжение», — отметил Денис Шмыгаль.

Также правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые непосредственно борются с COVID-19.

Как отметил Шмыгаль, это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 сентября, в Украине подтвердили 9 666 новых случаев коронавируса.