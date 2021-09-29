Суд оштрафував голову ОАСК Вовка за те, що він не ходить на засідання
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Вищий антикорупційний суд наклав штраф на голову Окружного адмінсуду Павла Вовка за те, що він не ходить на засідання.
Про це пише пресслужба ВАКС.
Там зазначили, що слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора САП.
«Застосоване грошове стягнення складає 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 4 540 гривень», — йдеться в повідомленні.
Оскарженню вирок не підлягає, але Вовк має право подати клопотання про скасування ухвали.
- Нагадаємо, НАБУ підозрює главу Окружного адмінсуду Вовка та інших суддів ОАСК — Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна — у корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов Вовка і суддів ОАСК, згодом оприлюднили нові записи. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. Але Вовк на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу не зʼявляється.