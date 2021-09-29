Міністр закордонних справ Росії, міністр оборони і мер Москви відмовилися від своїх мандатів у Держдумі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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ТАСС
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу і мер Москви Сергій Собянін відмовилися від депутатських мандатів у Держдумі.
Про це пише Интерфакс.
Із п’яти перших людей федерального списку путінської партії «Единая Россия» до Держдуми піде лише одна людина — дитячий омбудсмен Анна Кузнецова. Лавров, Шойгу, головний лікар коронавірусної лікарні в Москві Денис Проценко й очільниця фонду «Талант та успіх» Олена Шмєлева від своїх мандатів відмовилися.
Також від свого мандату відмовився мер Москви Сергій Собянін. Він очолював список «Единой России» по Москві.
Для лідерів федерального списку у политсилі створять спеціальні внутрішньопартійні комісії. Лавров очолить комісію з міжнародного співробітництва, Шойгу — з розвитку Східного Сибіру, Шмєлева — з розвитку освіти та науки, Проценко — з розвитку охорони здоров’я, а Кузнецова — із захисту материнства, дітей та сім’ї.
- У Росії з 17 до 19 вересня проводили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих територій Криму і Донбасу. США, Євросоюз, Велика Британія розкритикували вибори і заявили, що не визнаватимуть результати у Криму.
- Центральна виборча комісія Росії за підсумками підрахунку голосів на виборах назвала кількість місць, яку отримали партії у Держдумі. Путінська «Единая Россия» знову отримала конституційну більшість. Партія Володимира Путіна й надалі зможе ухвалювати федеральні закони без підтримки інших партій, вносити зміни до Конституції, долати вето президента, а також визначати склад керівних органів Держдуми та її комітетів.