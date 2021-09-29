Министр иностранных дел России, министр обороны и мэр Москвы отказались от своих мандатов в Госдуме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин отказались от депутатских мандатов в Госдуме.

Об этом пишет Интерфакс.

Из пяти первых людей федерального списка путинской партии «Единая Россия» в Госдуму пойдет только один человек — детский омбудсмен Анна Кузнецова. Лавров, Шойгу, главный врач коронавирусной больницы в Москве Денис Проценко и руководительница фонда «Талант и успех» Елена Шмелева от своих мандатов отказались.

Также от своего мандата отказался и мэр Москвы Сергей Собянин. Он возглавлял список «Единой России» по Москве.

Для лидеров федерального списка в «Единой России» создадут специальные внутрипартийные комиссии. Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству, Шойгу — по развитию Восточной Сибири, Шмелева — по развитию образования и науки, Проценко — по развитию здравоохранения, а Кузнецова — по защите материнства, детей и семьи.