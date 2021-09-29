«Видатний репортаж». Розслідування про отруйників Навального отримало премію «Еммі»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Розслідування про отруйників Навального, яке провели The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel, отримало премію «Еммі»

Про це повідомляється на сторінці премії у Twitter у ніч проти 29 вересня.

Зазначимо, розслідувачі отримали новинну і документальну премію «Еммі» за «видатний новинний розслідувальний репортаж».