Данія продовжить заборону на розведення норок

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Уряд Данії продовжить заборону на розведення норок до 2023 року.

Про це повідомляє Reuters.

Нинішня заборона, яка була запроваджена минулого року після того, як на кілька сотень норкових ферм поширився коронавірус, діятиме до 2022 року.

Рішення ще має бути підтверджене парламентом, однак місцеві ЗМІ повідомляють, що його підтримують більшість парламентарів. Цей крок обґрунтували висновками провідного інституту інфекційних хвороб у країні, який у червні цього року вказав, що розведення норок все ще може становити загрозу для здоров’я населення.

У квітні 2020 року в норок почали виявляти мутовану форму коронавірусу. У тварин спостерігалися проблеми з диханням і підвищена смертність. Першими про хворих тварин заявили Данія та Іспанія, згодом ВООЗ повідомила про випадки зараження норок у Нідерландах, Італії, США, Швеції та інших країнах. Норки при цьому заражали людей.