В Афганістані жінкам «тимчасово» заборонили викладати та навчатися в Кабульському університеті

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AMISOM Public Information / Flickr

В Афганістані жінкам заборонили відвідувати заняття та працювати в Кабульському університеті, але не назавжди — «до того часу, коли буде створене ісламське середовище».

Про заборону повідомив новий ректор навчального закладу від «Талібану» Мохаммад Ашраф Гайрат у Twitter 27 вересня, а про те, що вона тимчасова, — уточнив 28 вересня.

«Поки справжнє ісламське середовище не буде забезпечене для всіх, жінкам не буде дозволено вступати до університетів або працювати. Іслам насамперед», — сказав Гайрат і зазначив, що зараз університет працює над планом з навчання студенток, але не сказав, коли цей план буде завершено. Пізніше він знову акцентував, що ця заборона начебто тимчасова.

Зараз через брак викладачів-жінок ректор, якого призначив «Талібан», працює над планом, щоб викладачі-чоловіки могли навчати студенток через завіси у класі. Таким чином для студенток створять «ісламське середовище для здобуття освіти». Однак Гайрат не пояснив, чи буде цього достатньо, аби жінки повернулися до стін Кабульського університету.

Кабульський університет — це державний вищий навчальний заклад Афганістану, там можуть навчатися до 10 тисяч студентів. Це другий за престижем навчальний заклад країни, перший — приватний Американський університет Афганістану.