В Афганістані жінкам «тимчасово» заборонили викладати та навчатися в Кабульському університеті
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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AMISOM Public Information / Flickr
В Афганістані жінкам заборонили відвідувати заняття та працювати в Кабульському університеті, але не назавжди — «до того часу, коли буде створене ісламське середовище».
Про заборону повідомив новий ректор навчального закладу від «Талібану» Мохаммад Ашраф Гайрат у Twitter 27 вересня, а про те, що вона тимчасова, — уточнив 28 вересня.
«Поки справжнє ісламське середовище не буде забезпечене для всіх, жінкам не буде дозволено вступати до університетів або працювати. Іслам насамперед», — сказав Гайрат і зазначив, що зараз університет працює над планом з навчання студенток, але не сказав, коли цей план буде завершено. Пізніше він знову акцентував, що ця заборона начебто тимчасова.
Зараз через брак викладачів-жінок ректор, якого призначив «Талібан», працює над планом, щоб викладачі-чоловіки могли навчати студенток через завіси у класі. Таким чином для студенток створять «ісламське середовище для здобуття освіти». Однак Гайрат не пояснив, чи буде цього достатньо, аби жінки повернулися до стін Кабульського університету.
Кабульський університет — це державний вищий навчальний заклад Афганістану, там можуть навчатися до 10 тисяч студентів. Це другий за престижем навчальний заклад країни, перший — приватний Американський університет Афганістану.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.
- У середині вересня таліби скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі Міністерство з пропаганди чесноти й уникнення пороків. Крім того, бойовики заборонили дівчатам ходити до середньої школи, а жінкам-вчителям — працювати. Чоловікам і барбершопам заборонили підстригати бороду, адже це «суперечить нормам шаріату». Бойовикам «Талібану» заборонили робити селфі та носити білі кросівки.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.