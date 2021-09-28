Кабмін призначив тимчасове правління «Нафтогазу». Нове планують обрати до кінця року
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Гонтар Володимир / УНІАН
Кабінет міністрів призначив чотирьох тимчасових членів правління компанії «Нафтогаз» до кінця року.
Про це йдеться в розпорядженні уряду.
Членами правління компанії стали Олена Бойченко, Владислав Воловик, Маврікій Калугін і Роман Чумак.
У документі зазначається, що вони працюватимуть на цих посадах до ухвалення новою наглядовою радою рішень про правління компанії. Це має статися не пізніше 28 грудня 2021 року.
Кабінет міністрів України звільнив усіх шістьох членів наглядової ради «Нафтогазу»27 вересня і перебрав на себе їхні повноваження. Наглядова рада «Нафтогазу» складається із шести членів — троє представників від держави та троє незалежних осіб. 8 вересня у відставку подали незалежні члени: Клер Споттісвуд, яка була головою наглядової ради, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден. Причиною такого рішення стало призначення очільником «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Представниками від держави були Юлія Ковалів, Юлія Свириденко та Наталія Бойко.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. Відставку Коболєва розкритикували західні партнери України.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку агентства, його призначення порушило закон. Пізніше ОАСК зупинив дію припису.