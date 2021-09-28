Синоптики спрогнозували погоду в Україні на жовтень і оголосили штормове попередження через тривалі заморозки

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Marissa Iacoviello / pinterest.com

Протягом чотирьох ночей — 30 вересня та 1—3 жовтня — в Україні очікуються заморозки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, на всій території країни, окрім більшості західних областей та узбережжя морів, на поверхні ґрунту і подекуди в повітрі очікується 0...-5 °С (I рівень небезпечності, жовтий).

Також в УГМЦ уточнили, що в північно-східних областях будуть заморозки в повітрі 0...-3 °С (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Київській області наприкінці вересня — на початку жовтня теж очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 °С, подекуди й у повітрі 0...-2 °С (І рівень небезпечності, жовтий).

Окрім цього, синоптики спрогнозували, якою буде погода у жовтні 2021 року:

середня місячна температура — +7...+12 °С, у Карпатах +6...+7 °С (близько до кліматичної норми);

місячна кількість опадів — 28—67 мм, у Карпатах подекуди 80—105 мм (у межах кліматичної норми).

В Укргідрометеоцентрі розповіли, що найнижчими показниками термометрів в Україні в жовтні були -4...-16 °С, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах подекуди -17...-23 °С, на півдні Криму 0...-3 °С.

Водночас максимально повітря у другому місяці осені прогрівалося до +26...+34 °С, у Криму до +35 °С, на високогірʼї Карпат було +20...+21 °С.