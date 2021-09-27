Президент США Байден отримає третю дозу вакцини від коронавірусу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Al Drago / Stringer
Президент США Джо Байден сьогодні, 27 вересня, отримає третю дозу вакцини Pfizer/BionTech від коронавірусу.
Про це повідомили в Білому домі, передає AFP.
Байден отримає бустерну дозу через три дні після того, як у США почали робити бустерні щеплення вакциною Pfizer/BionTech для людей у віці 65 років і старших, а також для деяких американців з групи високого ризику.
Лідер США закликав усіх, хто має право на додаткову вакцинацію (близько 60 мільйонів американців), зробити щеплення.
- Препарат від компаній Pfizer і BioNTech — це перша вакцина від коронавірусу, яка отримала повне й остаточне схвалення влади США за стандартними правилами, а не у звʼязку з надзвичайною ситуацією.
- 13 вересня науковці американського Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) і Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) виступили проти використання бустерних доз для щеплення всього населення.