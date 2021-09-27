У політвʼязня Яцкіна погіршився стан. Його життя під загрозою

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Facebook / Людмила Денісова

В українського політвʼязня Івана Яцкіна, якому окупаційний «Верховний суд Криму» дав 11 років колонії суворого режиму, у Сімферопольському СІЗО значно погіршилося здоровʼя.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка отримала інформацію від адвоката Яцкіна.

У Яцкіна через тромбофлебіт загострилася трофічна виразка на обох ногах (довгий час не загоюються рани).

«Керівництво Сімферопольського СІЗО продовжує ігнорувати потребу в екстреному медичному обстеженні та фаховій меддопомозі. Це ставить під загрозу життя нашого співгромадянина», — повідомила Денісова, додавши, що звернулася до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження і лікування Яцкіна.

Також Денісова обговорила з адвокатом Миколою Полозовим стан кримськотатарських політвʼязнів Нарімана Джеляла та Асана й Азіза Ахтемових, яких тримають у Сімферопольському слідчому ізоляторі. Вони передали прохання про правовий захист і медичну допомогу.