Від 7,80 до 13,50 грн. Названі ціни на газ для населення на жовтень

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Газопостачальники України опублікували ціни на газ для населення на жовтень.

Про це повідомляє «ГазПравда».

Річна, фіксована ціна газу, залежно від компанії, у жовтні буде коливатися від 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Зазначається, що ціна газу для населення в наступному місяці за річними тарифами залишиться без змін.

Найнижчі ціни (до 8 грн) встановили 25 компаній. Серед них — «Агросинтез Трейдінг» (7,80 грн за кубометр), «Евод Трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн), «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн), ГК «Нафтогаз України» (7,96 грн), а також «Волиньелектрозбут» (7,98 грн).

У більшості компаній ціни до 9 грн.

Найвищі ціни встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія і Херсонська обласна енергопостачальна компанія — 13,5 грн за кубометр.

Повний список цін можна подивитися тут.

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