Справа про вбивство журналіста Шеремета: Андрія Антоненка відпустили під нічний домашній арешт

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Синиця Олександр / УНІАН

Фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка відпустили під нічний домашній арешт — до цього він був на цілодобовому. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Київ на засіданні у понеділок, 27 вересня.

Про це повідомляє ініціатива Free Riff у Facebook.

Антоненко з 19 грудня 2019 року перебував у СІЗО, а 30 квітня 2021 року суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт, тепер же він буде під нічним домашнім арештом — з 23:00 до 06:00.

Правозахисна ініціатива «Правотворець» також повідомляє, що суд зобовʼязав прокурора Тішина повернути Юлії Кузьменко частину майна, яке тимчасово вилучили під час обшуку 12 грудня 2019 року.

Щодо запобіжних заходів інших фігурантів справи, то 4 серпня 2021 року Юлію Кузьменко відпустили під нічний домашній арешт, вона повернулась до роботи дитячим кардіохірургом, а Яна Дугарь перебуває під особистим зобовʼязанням. На засіданні 27 вересня їх продовжили ще на 2 місяці.