Лукашенко пожалівся на «новий фронт» проти Білорусі в Україні та пообіцяв вирішити це питання з Путіним

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Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито США під виглядом навчально-тренувальних таборів створюють в Україні «фактично бази», на яких вчать «роботі проти Білорусі».

Про це він заявив під час зустрічі з керівництвом силового блоку 27 вересня.

«Вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати», — наголосив Лукашенко.

За його словами, це питання він неодноразово обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним і «домовилися, що там треба робити якісь дії».

Також Лукашенко повідомив, що у суміжних із Білоруссю державах склалася несприятлива ситуація, бо керівництво цих країн «взяло курс на конфронтацію з Білоруссю», зокрема, в Польщі біля кордонів Білорусі нібито розгортають цілі корпуси військ «іноземних держав, насамперед США».

«Ми бачимо, як лізе Литва в кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше — це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони коять. Мало того, що туди побігли наші втікачі, — там створюються навчально-тренувальні табори в усе більшій кількості, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі проти Білорусі», — додав він.

Окрім цього, самопроголошений президент заявив, що схованки зі зброєю, які виявляють біля білоруського кордону, є «ознаками непристойних дій щодо Білорусі».

«Якщо ці схованки для заходів на території України, то їх не треба тягти до нашого кордону. Вони б сховали десь в іншому місці», — запевнив Лукашенко.

Водночас він звинуватив країни Заходу у міграційній кризі, що виникла, та веденні гібридної війни проти Білорусі.

«Люди у військовій формі (ясно хто, ми це бачимо) — і поліція, і прикордонні війська, вже армію підключили до цього — силоміць женуть, як худобу, до нашого спільного кордону. Побитих, замерзлих, понівечених, часом мертвих перекидають на нашу сторону», — заявив самопроголошений президент.