Лукашенко пожалівся на «новий фронт» проти Білорусі в Україні та пообіцяв вирішити це питання з Путіним
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Valery Sharifulin / TASS / Getty Images
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито США під виглядом навчально-тренувальних таборів створюють в Україні «фактично бази», на яких вчать «роботі проти Білорусі».
Про це він заявив під час зустрічі з керівництвом силового блоку 27 вересня.
«Вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати», — наголосив Лукашенко.
За його словами, це питання він неодноразово обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним і «домовилися, що там треба робити якісь дії».
Також Лукашенко повідомив, що у суміжних із Білоруссю державах склалася несприятлива ситуація, бо керівництво цих країн «взяло курс на конфронтацію з Білоруссю», зокрема, в Польщі біля кордонів Білорусі нібито розгортають цілі корпуси військ «іноземних держав, насамперед США».
«Ми бачимо, як лізе Литва в кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше — це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони коять. Мало того, що туди побігли наші втікачі, — там створюються навчально-тренувальні табори в усе більшій кількості, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі проти Білорусі», — додав він.
Окрім цього, самопроголошений президент заявив, що схованки зі зброєю, які виявляють біля білоруського кордону, є «ознаками непристойних дій щодо Білорусі».
«Якщо ці схованки для заходів на території України, то їх не треба тягти до нашого кордону. Вони б сховали десь в іншому місці», — запевнив Лукашенко.
Водночас він звинуватив країни Заходу у міграційній кризі, що виникла, та веденні гібридної війни проти Білорусі.
«Люди у військовій формі (ясно хто, ми це бачимо) — і поліція, і прикордонні війська, вже армію підключили до цього — силоміць женуть, як худобу, до нашого спільного кордону. Побитих, замерзлих, понівечених, часом мертвих перекидають на нашу сторону», — заявив самопроголошений президент.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, щоб помститись за санкції). У Литві пояснюють, що до Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також зводити стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Польща на початку серпня посилила охорону кордону з Білоруссю. 2 вересня президент Анджей Дуда підписав указ про введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через ситуацію з нелегальною міграцією. До таких заходів Польща вдалася вперше за 30 років.
- Напередодні білоруські прикордонники заявили, що нібито завадили спробі прикордонників Польщі у ніч проти 26 вересня перекинути на територію Білорусі групу мігрантів, яких ті нібито «із застосуванням фізичної сили і службових тварин» змушували проходити через дірку в паркані на білоруську територію.