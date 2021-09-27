У МОЗ пояснили, за яких умов видаватимуть довідки про протипоказання до вакцинації від коронавірусу

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Українцям видаватимуть довідки про неможливість завершити вакцинацію від коронавірусу, якщо після першої дози вони почуватимуться погано чи матимуть специфічні симптоми.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Будь-які випадки анафілаксії чи анафілактична гостра реакція впродовж 30 хвилин після введення препарату можуть бути протипоказанням до завершення циклу вакцинації. Такій особі може бути видана довідка про те, що вона отримала одну дозу і друга їй протипоказана», — розповів він.

Водночас Кузін зазначив, що лікар може рекомендувати такому пацієнту інший тип вакцини для отримання другого щеплення.

«Наприклад, можуть рекомендувати інактивовану, якщо перша була Pfizer. Але це буде рішення лікаря. Для цього Національна технічна група експертів розробляє окремі рекомендації щодо того, яка лікарська тактика має бути щодо анафілактичних реакцій», — наголосив він.

За словами головного санлікаря, протипоказаннями не вважаються випадки знепритомнення людини.

«Ми звернули увагу на те, що певна частина людей досить емоційно сприймає сам факт введення вакцини, і це призводить до непритомності. [...] Це не є несприятливою подією після імунізації, бо це повʼязано з психоемоційним станом людини», — пояснив Кузін.

Окрім цього, заступник глави МОЗ заявив, що людям, які мають протипоказання для вакцинації взагалі, також видають медичну довідку встановленої форми — про наявність абсолютних медичних протипоказань.

«Це медичні стани, при яких людина не має і не може отримати вакцинацію. Це доволі невеликий відсоток — менше одного відсотка людей. Це поодинокі випадки і зараз жорстких протипоказань для введення вакцини майже не існує», — зауважив він.

Головний санлікар також уточнив, що серцево-судинні хвороби не є протипоказанням, а навпаки — цим хворим рекомендовано робити щеплення.

«Залежно від перебігу тієї чи іншої хвороби вона може стати абсолютним медичним протипоказанням. Це також залежить від типу вакцини, від віку, від анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було. З одного боку, перелік абсолютних медичних протипоказань є затвердженим, але він від людини до людини буде відрізнятися, і це буде оцінюватися лікарем», — додав Кузін і припустив, що найближчим часом Кабмін врегулює це питання.