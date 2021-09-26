Парламентські вибори в Німеччині: екзит-поли оголосили попередні результати

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Herman / Flickr

У Німеччині завершилося голосування на виборах до Бундестагу.

Як повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на дані результатів екзит-полів, кандидат в канцлери Німеччини Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Армін Лашет та представник від Соціально-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олаф Шольц отримують приблизно однакову кількість голосів виборців — 25%.

На третьому місці — партія «Союз-90 /Зелені» із 15 % голосів, партія «Альтернатива для Німеччини» і «Вільна демократична партія» (ВДП) набрали по 11% голосів.

За даними екзит-полів соціологічної служби Infratest dimap, в парламент також проходить «Ліва партія», за неї проголосували 5% виборців.