На Індію насувається потужний циклон «Гулаб», влада оголосила евакуацію місцевих мешканців

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Johannes Plenio / Unsplash

На Індію насувається потужний тропічний шторм «Гулаб», у східному штаті Одіші почали евакуацію місцевого населення.

Про це повідомляє метеорологічний департамент Індії (IMD).

За даними фахівців, циклон утворився над Бенгальською затокою в суботу, 25 вересня, оголошено штормове попередження.

Наразі вже скасовані або змінені маршрути потягів на східному узбережжі.

Метеорологічні служби повідомляють, що циклон вдарить між містами Гопалпур (Одіші) і Калінгапатнам (Андхра-Прадеш) у неділю ввечері. Швидкість вітру сягатиме 100 км/год. У деяких районах очікуються сильні дощі.

Місцева влада вже розгорнула два десятки рятувальних груп.