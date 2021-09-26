ДПСУ: Прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів з моменту їх запуску в «Дії»

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Упродовж місяця після запровадження цифрових сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу прикордонники за допомогою програмного забезпечення SafeBorder виявили понад 500 недійсних таких документів.

Про це Укрінформу розповів спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«За місяць прикордонники провели близько трьохсот тисяч перевірок COVID-сертифікатів у українців, які поверталися з-за кордону, і в іноземців. Понад пів тисячі з них виявилися недійсними», — сказав Демченко.

Він уточнив, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 тисяч (менш як 0,2%). Частина документів «мали явні ознаки підробки». У цих випадках прикордонники передали інформацію правоохоронним органам.

Решту власників сертифікатів, з якими виникли проблеми під час верифікації документа, після повернення в Україну відправили на карантин.