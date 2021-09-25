В Афганістані таліби публічно підвісили труп на підйомному крані — так вони попереджають злочинців

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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images

В Афганістані бойовики руху «Талібан» на міській площі підвісили труп на підйомному крані. Інцидент стався у суботу, 25 вересня, у місті Герат.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на очевидців.

За словами чоловіка, який керує аптекою на краю площі, спочатку посадовці «Талібану» привезли чотири тіла на центральну площу, а потім перевезли трьох з них в інші частини міста для загального огляду. Бойовики розповіли, що цих чотирьох упіймали цього ж дня за участь у викраденні батька та сина, їх вбили поліцейські у перестрілці.

«Мета цієї акції — попередити всіх злочинців, щоб ніхто більше не наважився на такий злочин», — заявив AP в інтервʼю на площі командир талібів, який не представився.

Зазначимо, що перед цим таліби заявили, що готуються відновити публічні страти й ампутації кінцівок, які колись проводили на спортивному стадіоні Кабулу.