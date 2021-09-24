Суд узяв під варту ключового учасника нелегальних схем постачання вугілля з «ЛДНР». ЗМІ пишуть про радника ексміністра енергетики

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Печерський райсуд Києва взяв під варту з можливістю внесення 500 мільйонів гривень застави підозрюваного у причетності до незаконного постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

«Особі, яка забезпечувала поставки вугілля з тимчасово окупованих територій та створювала умови для укладання державним підприємством України прямих контрактів із терористичними організаціями «ЛНР» і «ДНР», повідомлено про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій», — заявила вона.

За даними слідства, підозрюваний був одним із ключових зв’язних ланок схеми — безпосередньо вів перемовини з представниками терористів, контролював завантаження вагонів, звітував «кураторам» цього процесу з українського та російського боків.

Як зазначається, злочини відбувались наприкінці 2014-го — на початку 2015 року за прямого втручання вищих представників російської влади, які були зацікавлені в економічному розвитку терористичних «ЛНР» і «ДНР».

Видання «РБК-Україна» з посиланням на джерело у правоохоронних органах уточнює, що йдеться про колишнього радника міністра енергетики Едуарда Ставицького — Сергія Кузяру. Також повідомлялося, що нещодавно Кузяру екстрадували з Туреччини до України, він нібито прибув у супроводі чотирьох поліцейських.