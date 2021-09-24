В Афганістані «Талібан» відновлює публічні страти й ампутацію кінцівок

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Після захоплення влади в Афганістані таліби готуються відновити публічні страти й ампутації кінцівок, які колись проводили на спортивному стадіоні Кабулу.

Про це повідомив лідер радикального руху «Талібан», передає Associated Press.

«Відрубування рук абсолютно необхідно для безпеки», — заявив мулла Норуддін Турабі, який раніше керував Міністерством з пропаганди чесноти і уникнення пороків.

Тепер же він відповідає за вʼязниці. Під час попереднього правління «Талібану» засуджених вбивць зазвичай страчували одним пострілом у голову, випущеним членом сімʼї жертви. Стрілку також пропонувалося взяти «криваві гроші» і дозволити злочинцю залишитися живим.

А от засудженим за крадіжку тоді ампутували руки та/або ноги — залежно від ступеня тяжкості злочину.

Відповідаючи на запитання журналістів, Турабі відкинув обурення проти таких покарань, сказавши, що завдяки цьому «у нас була повна безпека в усіх частинах країни».

«Усі критикували нас за покарання на стадіоні, але ми нічого не говорили про їхні закони і покарання. Ніхто не вказуватиме нам, якими повинні бути наші закони. Ми будемо слідувати ісламу і встановлювати свої закони на основі Корану», — додав Турабі.

За його словами, тепер злочини розглядатимуть у суді, зокрема жінки, проте основою законів Афганістану буде Коран, тож покарання, які практикувалися до 2001 року, відновлять.

Також Турабі заявив, що таліби не заборонять ТВ, мобільні телефони, фото і відео, «тому що розуміють потребу людей і серйозно до цього ставляться».

«Тепер ми знаємо, що замість сотень, ми можемо досягти мільйонів [переглядів]», — сказав він і додав, що якщо покарання все ж будуть публічними, то люди зможуть знімати їх на відео або фотографувати, щоб поширювати, даючи урок іншим.