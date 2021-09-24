У Харкові на посаду мера балотуються вже пʼять кандидатів

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На посаду мера Харкова претендують уже пʼять кандидатів, троє з яких 23 вересня подали документи на реєстрацію в Харківську територіальну виборчу комісію.

Про це повідомляє Укрінформ.

Так, документи подали депутат від Партії Шарія Володимир Плетньов, ексдепутат Харківської міської ради, самовисуванець Дмитро Маринин і депутат Харківської обласної ради від «Опозиційної платформи — За життя» Валерій Говоров.

Також відомо, що першими документи на реєстрацію в комісію подали лідер харківського центру «Нацкорпусу», самовисуванець Костянтин Немічев і колишній мер Харкова Михайло Добкін.