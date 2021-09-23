Прогноз погоди: в Україну йде потепління, але синоптики попереджають про сильний вітер

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Наприкінці тижня в Україні очікується дощова та вітряна погода, проте сильний поривчастий вітер принесе українцям потепління.

За прогнозом Sinoptik.ua, у пʼятницю в Україні переважатиме хмарна погода, дощитиме та буде досить прохолодно. Очікується сильний вітер із поривами до 24 м/с. У суботу температура повітря стане вищою, але подекуди дощитиме. У неділю сонця над країною побільшає, температура повітря підвищуватиметься, на півдні та на Закарпатті до +23 °С. У решті регіонів буде помірно тепло — від +14 до +19 °С.

На заході країни в пʼятницю стовпчик термометра покаже +13...+16 °С, очікуються дощі; західний, північно-західний вітер із поривами до 24 м/с. У вихідні — до +22 °С, мінлива хмарність. На Закарпатті буде сонячно, температура вдень до +23 °С. У понеділок на Закарпатті та в Чернівецькій області збережеться тепла погода, проте у Волинській та Тернопільській областях денна температура не перевищить +15 °С.

У Карпатах у пʼятницю очікується сильний вітер із поривами до 24 м/с. У вихідні стане значно тепліше, в Івано-Франківську до +21 °С.

На сході України в пʼятницю сонця буде мало, подекуди пройдуть дощі, денна температура +14...+15 °С, у Харківській області +11 °С, посилення південного вітру до 7 м/с із поривами до 24 м/с. У вихідні трохи потеплішає — до +15...+18 °С, і знову дощитиме. У понеділок часом накрапатиме дощ, удень +15 °С.

У південних областях України в кінці робочого тижня вдень буде +15...+16 °С, дощитиме, очікується південно-західний вітер із поривами до 24 м/с. У суботу та неділю — комфортна температура повітря, до +23 °С, без опадів. Сонця побільшає, але вітер із заходу та північного заходу часом наганятиме хмари.

У центрі країни в пʼятницю подекуди дощитиме, удень очікується +11...+14 °С, вітер західних напрямків до 8 м/с із поривами до 24 м/с. Вихідні — значно тепліші, до +19 °С. Виняток — Полтавщина, до +14 °С. У суботу дощитиме в Полтавській та Черкаській областях. На початку наступного тижня денна температура повітря буде не вищою за +15 °С, але сонця побільшає.

На півночі України в пʼятницю буде до +14 °С, у Сумській області — до +9 °С. Дощитиме, очікується посилення вітру до 15—24 м/с. У вихідні в Чернігівській та Сумській областях +13...+14 °С, у Київській та Житомирській +15...+17 °С, хмар поменшає, сонце зʼявлятиметься частіше.

У Києві в пʼятницю вдень +13 °С, сильний вітер із поривами до 15—24 м/с. Часом дощитиме. У вихідні похмуро з проясненнями, вітер трохи заспокоїться, дощ припиниться. У неділю потеплішає до +15 °С, сонця побільшає, але можливий невеликий дрібний дощ. Початок робочого тижня зустріне киян ясним ранком. Денна температура повітря до +14 °С.

Окремо синоптики попередили про початок пори осінніх туманів. Зазвичай вони бувають уранці, у низинах і біля водойм. У пʼятницю та суботу ранкові тумани накриють західні, східні та північні області.