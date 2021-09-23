The Verge: Firefly підписала секретну угоду на $30 млн

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Україно-американська компанія Firefly Aerospace Макса Полякова передала права на виробництво двигунів аерокосмічній компанії Astra за $30 мільйонів.

Про це повідомляє The Verge із посиланням на власні джерела.

За умовами секретної угоди, компанія відправить замовнику, в Аламіду, Каліфорнія, до 50 своїх ракетних двигунів Reaver. Про це йдеться у внутрішній документації Firefly Aerospace, з якою ознайомились у виданні.

Зразок такого двигуна замовнику поставили ще навесні 2021 за приблизно $500 тисяч. З того часу інженери Astra детально його дослідили.

Власна ракета Astra Rocket мала три спроби запуску і ще не досягла орбіти. Вона обладнана п’ятьма двигунами Delphin власного виробництва компанії, які спроєктовані для підйому до 150 кг на низьку орбіту Землі.

Як заявляє The Verge, об’єднання двигунів Firefly із ракетною технологією Astra допомогло б компанії досягнути публічно заявленої мети відправляти супутники вагою до пів тонни на низьку орбіту — до 500 км.

Firefly Aerospace — створена в 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія українського підприємця Макса Полякова. Вона розробляє сімейство ракетних носіїв легкого класу нового покоління. У Дніпрі Firefly Aerospace має власний центр досліджень та розробок і цех експериментального виробництва малих ракетних вузлів із лабораторним тестуванням.