Пенсії, житлові субсидії та соцдопомога малозабезпеченим сім’ям: на порталі «Дія» з’являться десять нових послуг

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Міністерство оборони України

Мінцифри спільно з Мінсоцполітики до кінця 2021 року додадуть десять нових послуг на порталі «Дія» — там можна буде оформити субсидію та отримати пенсію без черг і походів у державні установи.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства.

На порталі «Дія» можна буде:

заповнити заявку на отримання соціальної субсидії;

оформити пенсію;

звернутися за наданням соціальних послуг і призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

оформити соцдопомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей одиноким матерям; на тяжкохворих дітей; під час усиновлення дитини; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Усі необхідні заяви та декларації можна буде подавати в електронному вигляді.

«Тепер, щоб отримати житлові субсидії, не потрібно буде збирати купи документів та ходити по різних установах. Достатньо заповнити заявку на порталі «Дія». Це значно спростить життя українським родинам», — зазначається в повідомленні.

Послуги стануть доступні завдяки розширенню пілотного проєкту з впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) в окремих областях. До кінця 2021 року він запрацює для громадян щонайменше у двох областях — Київській та Житомирській.

У межах ЄІССС вже цього року планується створити Реєстр надавачів і отримувачів соціальних послуг. Як повідомляється у пресрелізі, це «допоможе заощадити державі мільярди гривень і збільшити соцвиплати для українців».