Справа ексголови Укравтодору Новака: НАБУ і САП завершили слідство проти підозрюваного в дачі хабаря власника «Альткому»

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування стосовно бенефіціара групи компаній «Альтком» (працюють у галузі дорожнього господарства в Україні) у справі про корупцію колишнього директора Укравтодору Славоміра Новака.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

22 вересня адвокатам відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акта.

Зазначається, що дії власника «Альткому» кваліфікували як надання хабарів службовій особі, яка обіймає особливо відповідальне становище (ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України).

Зокрема, за даними слідства, підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб, систематично передавав гроші колишньому керівнику Укравтодору Новаку, щоби той погоджував відтермінування здачі робіт та не розривав договори. Загалом йдеться про $575 тисяч та €70 тисяч, які Новак отримав упродовж 2017—2019 років.

Як писали «Наші гроші», йдеться про власника «Альткому» Олександра Тісленка.