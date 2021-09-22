У Конгресі США схвалили збільшення допомоги Україні до $300 мільйонів

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Комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік, зокрема й збільшення безпекової допомоги Україні на $50 мільйонів.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Як зазначається, у разі ухвалення законопроєкту Україна отримає $300 мільйонів безпекової допомоги.

Також законопроект передбачає запровадження санкцій проти осіб, які якимось чином пов’язані з газопроводом «Північний потік — 2». Водночас очільники Пентагону та Держдепу повинні подати детальний звіт про фінансові переваги від запуску газопроводу для Росії та про ризики від його діяльності для України, європейських партнерів і НАТО.

До того ж персональні санкції можуть запровадити проти 35 російських високопосадовців, бізнесменів і медійних осіб, зокрема прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, прессекретаря Володимира Путіна Дмитрія Пєскова, олігархів Романа Абрамовича й Олега Дерипаски, очільника «Газпрому» Олексія Міллера та голови «Роснєфті» Ігоря Сєчіна, російських пропагандистів Володимира Соловйова, Костянтина Ернста, Маргарити Симоньян та інших.

Ще однією поправкою конгресмени пропонують посилити співпрацю з титановою індустрією України замість використання ресурсів із Китаю та Росії, від яких зараз залежні Сполучені Штати.

Окрім цього, пропонується збільшити присутність американських військ на східному фланзі НАТО — у Польщі, Румунії та Балтійських країнах.

Наразі цей проєкт має схвалити Палата представників США, після цього — Сенат. Закон набере чинність після підписання президентом США.