«Талібан» хоче виступити на Генасамблеї ООН

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Ісламістський рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, попросить надати йому можливість виступити на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у США.

Про це повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік, пише Associated Press.

Як виявилось, 15 вересня генсек ООН Антоніу Гутерреш отримав лист від представника «Талібану» Аміра Хана Муттакі з проханням дозволити талібам виступити «на високому рівні».

Також Муттакі заявив, що колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані «скинули» 15 серпня і його «більше не визнають президентом», тому колишні представники Афганістану уже не є чинними дипломатами.

Він повідомив, що таліби вже призначили свого «постійного представника при ООН» Сухайла Шахіна. Таким чином «Талібан» хоче отримати міжнародне визнання та фінансову допомогу на відновлення країни.

При цьому таліби перебувають у чорному списку спонсорів тероризму ООН, тому виникає дилема. Утім, видання вказує, що «присутність талібів дала б ООН важелі впливу для створення більш лояльного уряду, який гарантує права людини, особливо для дівчат і жінок».

Чиновники Держдепартаменту США заявили, що їм відомо про запит талібів, однак на розв’язання цього питання потрібен час.